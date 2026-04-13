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Досуг и развлечения в Брюссель

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Palais Royal de Bruxelles
Palais Royal de Bruxelles

Официальная рабочая резиденция бельгийского монарха в центре Брюсселя, напротив Брюссельского парка. Величественный неоклассицизм, Тронный зал, Зеркальная комната. Бесплатный вход для посетителей летом.

House of European History
House of European History

Современный музей по инициативе Европейского парламента (открыт в 2017 году). История Европы, особенно XX века, через призму общей памяти и интеграции.

Aux Armes de Bruxelles
Aux Armes de Bruxelles

Легендарный ресторан бельгийской кухни в центре Брюсселя (Ило-Сакре). Мидии, карбонада, волован, устрицы. Уютная атмосфера, первоклассный сервис. Гастрономический институт города.

National Basilica of the Sacred Heart
National Basilica of the Sacred Heart

Грандиозная базилика в стиле ар-деко на холме Кукельберг (Брюссель). 90-метровый медный купол, панорамная площадка, уникальное сочетание бетона и терракоты. 5-я по величине церковь в мире.

Brussels Cathedral (Cathedral of Saints Michael and Gudula in Brussels)
Brussels Cathedral (Cathedral of Saints Michael and Gudula in Brussels)

Главный кафедральный собор Брюсселя — яркий образец брабантской готики (XIII–XV вв.) на холме Треуренберг. Две симметричные башни (около 64 м), богатый интерьер с витражами и барочной кафедрой. Место королевских свадеб и похорон.

Musee Magritte Museum - Royal Museums of Fine Arts of Belgium
Musee Magritte Museum - Royal Museums of Fine Arts of Belgium

Крупнейшее в мире собрание работ Рене Магритта. Входит в состав Королевских музеев изящных искусств Бельгии в центре Брюсселя (Place Royale).

Zenzanome
Zenzanome

Престижный итальянский ресторан в брюссельском районе Саблон (отмечен гидом Мишлен). Шеф Джованни Бруно предлагает современную интерпретацию классических итальянских рецептов. Элегантный интерьер, высокое качество ингредиентов, гармония традиций и мастерства.

Església de Nostra Senyora del Sablon
Església de Nostra Senyora del Sablon

Великолепный образец брабантской готики XV–XVI веков на площади Гран-Саблон. Огромные витражи, богатый интерьер в стиле барокко, статуи апостолов. Место паломничества, ведущее историю с 1304 года.

Horta Museum
Horta Museum

Бывший дом и мастерская архитектора Виктора Орта (объект ЮНЕСКО). Интерьер с плавными линиями, витражами, мозаикой и новаторским естественным освещением через центральную лестницу — шедевр модерна.

Palace of Charles of Lorraine
Palace of Charles of Lorraine

Изысканный неоклассический памятник XVIII века на холме Куденберг. Бывшая резиденция губернатора Габсбургских Нидерландов — ныне музей с интерьерами эпохи Просвещения: мебель, серебро, научные приборы.

ING Art Center
ING Art Center

Престижное выставочное пространство в центре Брюсселя, недалеко от Гран-Плас. Масштабные временные экспозиции от классики до современности.

The Eight Rooftop
The Eight Rooftop

Стильный коктейль-бар на 8-м этаже отеля Bedford в Брюсселе. Панорамный вид 180°, терраса, уютный интерьер. Широкий выбор фирменных коктейлей и закусок. Идеальное место для отдыха с видом на столицу Европы.

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