Brussels Cathedral (Cathedral of Saints Michael and Gudula in Brussels)

Главный кафедральный собор Брюсселя — яркий образец брабантской готики (XIII–XV вв.) на холме Треуренберг. Две симметричные башни (около 64 м), богатый интерьер с витражами и барочной кафедрой. Место королевских свадеб и похорон.