Досуг и развлечения в Брюссель
Официальная рабочая резиденция бельгийского монарха в центре Брюсселя, напротив Брюссельского парка. Величественный неоклассицизм, Тронный зал, Зеркальная комната. Бесплатный вход для посетителей летом.
Современный музей по инициативе Европейского парламента (открыт в 2017 году). История Европы, особенно XX века, через призму общей памяти и интеграции.
Легендарный ресторан бельгийской кухни в центре Брюсселя (Ило-Сакре). Мидии, карбонада, волован, устрицы. Уютная атмосфера, первоклассный сервис. Гастрономический институт города.
Грандиозная базилика в стиле ар-деко на холме Кукельберг (Брюссель). 90-метровый медный купол, панорамная площадка, уникальное сочетание бетона и терракоты. 5-я по величине церковь в мире.
Главный кафедральный собор Брюсселя — яркий образец брабантской готики (XIII–XV вв.) на холме Треуренберг. Две симметричные башни (около 64 м), богатый интерьер с витражами и барочной кафедрой. Место королевских свадеб и похорон.
Крупнейшее в мире собрание работ Рене Магритта. Входит в состав Королевских музеев изящных искусств Бельгии в центре Брюсселя (Place Royale).
Престижный итальянский ресторан в брюссельском районе Саблон (отмечен гидом Мишлен). Шеф Джованни Бруно предлагает современную интерпретацию классических итальянских рецептов. Элегантный интерьер, высокое качество ингредиентов, гармония традиций и мастерства.
Великолепный образец брабантской готики XV–XVI веков на площади Гран-Саблон. Огромные витражи, богатый интерьер в стиле барокко, статуи апостолов. Место паломничества, ведущее историю с 1304 года.
Бывший дом и мастерская архитектора Виктора Орта (объект ЮНЕСКО). Интерьер с плавными линиями, витражами, мозаикой и новаторским естественным освещением через центральную лестницу — шедевр модерна.
Изысканный неоклассический памятник XVIII века на холме Куденберг. Бывшая резиденция губернатора Габсбургских Нидерландов — ныне музей с интерьерами эпохи Просвещения: мебель, серебро, научные приборы.
Престижное выставочное пространство в центре Брюсселя, недалеко от Гран-Плас. Масштабные временные экспозиции от классики до современности.
Стильный коктейль-бар на 8-м этаже отеля Bedford в Брюсселе. Панорамный вид 180°, терраса, уютный интерьер. Широкий выбор фирменных коктейлей и закусок. Идеальное место для отдыха с видом на столицу Европы.