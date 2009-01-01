We use cookies to improve your experience, personalize content, and analyze our traffic. By continuing to use the site, you agree to our Cookie Policy.

Profile
RU

Museo River in Buenos Aires

Museo River

About

An interactive museum next to the Monumental Stadium (founded in 2009). The history of one of Argentina's most successful clubs: trophies, historic kits, multimedia shows, stadium tours (dressing rooms, presidential box).

Contacts

7549, Av. Pres. Figueroa Alcorta 7509, C1428 Cdad. Autónoma de Buenos Aires

Extra Info

HOURS
Monday10:00 - 19:00
Tuesday10:00 - 19:00
Wednesday10:00 - 19:00
Thursday10:00 - 19:00
Friday10:00 - 19:00
Saturday10:00 - 19:00
Sunday10:00 - 19:00