Museo River in Buenos Aires
About
An interactive museum next to the Monumental Stadium (founded in 2009). The history of one of Argentina's most successful clubs: trophies, historic kits, multimedia shows, stadium tours (dressing rooms, presidential box).
Contacts
7549, Av. Pres. Figueroa Alcorta 7509, C1428 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Extra Info
HOURS
Monday10:00 - 19:00
Tuesday10:00 - 19:00
Wednesday10:00 - 19:00
Thursday10:00 - 19:00
Friday10:00 - 19:00
Saturday10:00 - 19:00
Sunday10:00 - 19:00