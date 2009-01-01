Museo River в Буэнос-Айресе
О месте
Интерактивный музей у стадиона «Монументаль» (основан в 2009 году). История одного из самых успешных клубов Аргентины: трофеи, историческая форма, мультимедийные шоу, экскурсии по стадиону (раздевалки, президентская ложа).
Контакты
7549, Av. Pres. Figueroa Alcorta 7509, C1428 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 19:00
Вторник10:00 - 19:00
Среда10:00 - 19:00
Четверг10:00 - 19:00
Пятница10:00 - 19:00
Суббота10:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 19:00