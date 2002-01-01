Abra Cultural

Стильное мультиформатное пространство в историческом центре Буэнос-Айреса (Монсеррат): ресторан южноитальянской кухни, бар, кофейня и арт-галерея в здании 1875 года. Аутентичная неаполитанская пицца из дровяной печи, живой джаз по вечерам, современный дизайн и библиотека.