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Досуг и развлечения в Буэнос-Айресе

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Palermo forests
Palermo forests

Крупнейший зелёный оазис Буэнос-Айреса на 40 гектарах (парк Трес-де-Фебреро). Живописные искусственные озёра с лодками, тенистые аллеи, знаменитый розарий Эль-Роседал.

Abra Cultural
Abra Cultural

Стильное мультиформатное пространство в историческом центре Буэнос-Айреса (Монсеррат): ресторан южноитальянской кухни, бар, кофейня и арт-галерея в здании 1875 года. Аутентичная неаполитанская пицца из дровяной печи, живой джаз по вечерам, современный дизайн и библиотека.

Museo Evita
Museo Evita

Мемориальный музей Эвы Перон в особняке Палермо (открыт в 2002 году). Личные вещи, гардероб, фото, документы о её роли в социальной, политической и культурной жизни Аргентины.

National Museum of Decorative Arts
National Museum of Decorative Arts

Сокровищница европейского и аргентинского искусства в роскошном дворце Эррасурис (1911–1916, французский неоклассицизм). Коллекции мебели, скульптуры, фарфора, живописи. Погружение в аристократическую жизнь начала XX века.

Museo Casa Rosada
Museo Casa Rosada

Исторический музей внутри «Розового дома» (резиденция президента) на площади Пласа-де-Майо в Буэнос-Айресе. История здания, жизнь президентов, политическое развитие страны: интерактивные выставки, личные вещи, документы.

Vinnovo
Vinnovo

Уютный винный бар в престижном районе Реколета с тёплой, почти домашней атмосферой. Богатая коллекция аргентинских вин, включая редкие сорта от небольших виноделен. Дегустационные сеты, изысканные закуски (сыры, тапас), персонал расскажет историю каждого винодельческого региона.

Parque Centenario
Parque Centenario

Популярный парк в районе Кабальито (открыт в 1910 году). Зелёный оазис для отдыха, пробежек и катания на роликах. Круглый пруд с птицами, амфитеатр, Музей естественных наук, французский ландшафтный дизайн.

Vico Wine Bar
Vico Wine Bar

Современный винный бар в Буэнос-Айресе с инновационной системой самообслуживания (диспенсеры Wineemotion). Более 140 сортов аргентинских и мировых вин — гость сам выбирает объём порции.

Barrancas de Belgrano
Barrancas de Belgrano

Живописный исторический парк в стиле романтизма (архитектор Карлос Тайс) в элитном районе Буэнос-Айреса. Зелёные холмы, старые деревья, беседка для танго, близость к Китайскому кварталу. Популярное место отдыха.

Le Club Bacan
Le Club Bacan

Оживлённый бар и лаунж в отеле Meliá Casa Lucía. Погружение в местную культуру через искусство, музыку и гастрономию. Яркая атмосфера, терраса с граффити, живая музыка, изысканные тапас.

Éter Club
Éter Club

Популярный музыкальный клуб и бар в районе Вилья-дель-Парке. Атмосфера «скрытого места», живые выступления, качественная коктейльная карта.

San Telmo
San Telmo

Старейший и колоритнейший район Буэнос-Айреса с мощёными улицами, особняками XIX века и двориками. Антикварный рынок, уличное танго, богемные кафе и воскресная ярмарка на площади Доррего.

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