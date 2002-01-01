Досуг и развлечения в Буэнос-Айресе
Крупнейший зелёный оазис Буэнос-Айреса на 40 гектарах (парк Трес-де-Фебреро). Живописные искусственные озёра с лодками, тенистые аллеи, знаменитый розарий Эль-Роседал.
Стильное мультиформатное пространство в историческом центре Буэнос-Айреса (Монсеррат): ресторан южноитальянской кухни, бар, кофейня и арт-галерея в здании 1875 года. Аутентичная неаполитанская пицца из дровяной печи, живой джаз по вечерам, современный дизайн и библиотека.
Мемориальный музей Эвы Перон в особняке Палермо (открыт в 2002 году). Личные вещи, гардероб, фото, документы о её роли в социальной, политической и культурной жизни Аргентины.
Сокровищница европейского и аргентинского искусства в роскошном дворце Эррасурис (1911–1916, французский неоклассицизм). Коллекции мебели, скульптуры, фарфора, живописи. Погружение в аристократическую жизнь начала XX века.
Исторический музей внутри «Розового дома» (резиденция президента) на площади Пласа-де-Майо в Буэнос-Айресе. История здания, жизнь президентов, политическое развитие страны: интерактивные выставки, личные вещи, документы.
Уютный винный бар в престижном районе Реколета с тёплой, почти домашней атмосферой. Богатая коллекция аргентинских вин, включая редкие сорта от небольших виноделен. Дегустационные сеты, изысканные закуски (сыры, тапас), персонал расскажет историю каждого винодельческого региона.
Популярный парк в районе Кабальито (открыт в 1910 году). Зелёный оазис для отдыха, пробежек и катания на роликах. Круглый пруд с птицами, амфитеатр, Музей естественных наук, французский ландшафтный дизайн.
Современный винный бар в Буэнос-Айресе с инновационной системой самообслуживания (диспенсеры Wineemotion). Более 140 сортов аргентинских и мировых вин — гость сам выбирает объём порции.
Живописный исторический парк в стиле романтизма (архитектор Карлос Тайс) в элитном районе Буэнос-Айреса. Зелёные холмы, старые деревья, беседка для танго, близость к Китайскому кварталу. Популярное место отдыха.
Оживлённый бар и лаунж в отеле Meliá Casa Lucía. Погружение в местную культуру через искусство, музыку и гастрономию. Яркая атмосфера, терраса с граффити, живая музыка, изысканные тапас.
Популярный музыкальный клуб и бар в районе Вилья-дель-Парке. Атмосфера «скрытого места», живые выступления, качественная коктейльная карта.
Старейший и колоритнейший район Буэнос-Айреса с мощёными улицами, особняками XIX века и двориками. Антикварный рынок, уличное танго, богемные кафе и воскресная ярмарка на площади Доррего.