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Colón Fábrica in Buenos Aires

Colón Fábrica

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A unique exhibition space in La Boca (Buenos Aires). Stage sets, costumes, wigs, and props from opera and ballet productions at the famous Colón Theatre. An interactive immersion into backstage life and the craftsmanship of artisans.

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Av. Don Pedro de Mendoza 2163, C1169AAF Cdad. Autónoma de Buenos Aires

Extra Info

HOURS
Monday10:00 - 18:00
Tuesday10:00 - 18:00
Wednesday10:00 - 18:00
Thursday10:00 - 18:00
Friday10:00 - 18:00
Saturday10:00 - 18:00
Sunday10:00 - 18:00