Colón Fábrica in Buenos Aires
About
A unique exhibition space in La Boca (Buenos Aires). Stage sets, costumes, wigs, and props from opera and ballet productions at the famous Colón Theatre. An interactive immersion into backstage life and the craftsmanship of artisans.
Contacts
Av. Don Pedro de Mendoza 2163, C1169AAF Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Extra Info
HOURS
Monday10:00 - 18:00
Tuesday10:00 - 18:00
Wednesday10:00 - 18:00
Thursday10:00 - 18:00
Friday10:00 - 18:00
Saturday10:00 - 18:00
Sunday10:00 - 18:00