Colón Fábrica в Буэнос-Айресе
О месте
Уникальное выставочное пространство в районе Ла-Бока (Буэнос-Айрес). Декорации, костюмы, парики и реквизит оперных и балетных постановок театра Колон. Интерактивное погружение в закулисную жизнь и мастерство ремесленников.
Контакты
Av. Don Pedro de Mendoza 2163, C1169AAF Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00