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Colón Fábrica в Буэнос-Айресе

Colón Fábrica

О месте

Уникальное выставочное пространство в районе Ла-Бока (Буэнос-Айрес). Декорации, костюмы, парики и реквизит оперных и балетных постановок театра Колон. Интерактивное погружение в закулисную жизнь и мастерство ремесленников.

Контакты

Av. Don Pedro de Mendoza 2163, C1169AAF Cdad. Autónoma de Buenos Aires

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
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