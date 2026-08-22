Hera Club Cairo in Cairo
About
A popular nightclub and lounge bar in Heliopolis, renowned for its luxurious atmosphere, live performances, oriental dance shows, and energetic DJ sets.
Features
Seating
Accepts cards
Cash
Apple Pay / Google Pay
Wine and beer
Cocktail list
Wine list
Full bar
Live music
Table reservations
Valet parking
Contacts
El-Montaza, Heliopolis, Cairo Governorate 4460245
Extra Info
HOURS
Monday00:00 - 06:00
Tuesday00:00 - 06:00
Wednesday00:00 - 06:00
Thursday00:00 - 06:00
Friday00:00 - 06:00
Saturday00:00 - 06:00
Sunday00:00 - 06:00