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Hera Club Cairo in Cairo

Hera Club Cairo

About

A popular nightclub and lounge bar in Heliopolis, renowned for its luxurious atmosphere, live performances, oriental dance shows, and energetic DJ sets.

Features

Seating
Accepts cards
Cash
Apple Pay / Google Pay
Wine and beer
Cocktail list
Wine list
Full bar
Live music
Table reservations
Valet parking

Contacts

El-Montaza, Heliopolis, Cairo Governorate 4460245
+201040444540
www.instagram.com/heraclub.cairo

Extra Info

HOURS
Monday00:00 - 06:00
Tuesday00:00 - 06:00
Wednesday00:00 - 06:00
Thursday00:00 - 06:00
Friday00:00 - 06:00
Saturday00:00 - 06:00
Sunday00:00 - 06:00