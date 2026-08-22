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Hera Club Cairo в Каире

Hera Club Cairo

О месте

Популярный ночной клуб и лаунж-бар в районе Гелиополис, известный роскошной атмосферой, живыми шоу, восточными танцами и диджей-сетами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Живая музыка
Бронирование столов
Валет-паркинг

Контакты

El-Montaza, Heliopolis, Cairo Governorate 4460245
+201040444540
www.instagram.com/heraclub.cairo

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 06:00
Вторник00:00 - 06:00
Среда00:00 - 06:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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