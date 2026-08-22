Hera Club Cairo в Каире
О месте
Популярный ночной клуб и лаунж-бар в районе Гелиополис, известный роскошной атмосферой, живыми шоу, восточными танцами и диджей-сетами.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Живая музыка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Контакты
El-Montaza, Heliopolis, Cairo Governorate 4460245
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 06:00
Вторник00:00 - 06:00
Среда00:00 - 06:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00