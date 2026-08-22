Shogun Japanese Restaurant in Cairo
About
An authentic Japanese restaurant featuring a striking samurai-inspired interior, offering guests an immersive dining experience rooted in Japanese tradition.
Features
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Wine and beer
Cocktail list
Full bar
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Valet parking
Contacts
st. - Citystars, Omar Ibn El-Khattab, Cairo Governorate 11737
Extra Info
HOURS
Monday 16:00 - 00:00
Tuesday 16:00 - 00:00
Wednesday 16:00 - 00:00
Thursday 16:00 - 00:00
Friday 16:00 - 00:00
Saturday 16:00 - 00:00
Sunday 16:00 - 00:00