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Shogun Japanese Restaurant in Cairo

Shogun Japanese Restaurant

About

An authentic Japanese restaurant featuring a striking samurai-inspired interior, offering guests an immersive dining experience rooted in Japanese tradition.

Features

Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Wine and beer
Cocktail list
Full bar
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Valet parking

Contacts

st. - Citystars, Omar Ibn El-Khattab, Cairo Governorate 11737
+20224800009
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Extra Info

HOURS
Monday 16:00 - 00:00
Tuesday 16:00 - 00:00
Wednesday 16:00 - 00:00
Thursday 16:00 - 00:00
Friday 16:00 - 00:00
Saturday 16:00 - 00:00
Sunday 16:00 - 00:00