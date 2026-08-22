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Shogun Japanese Restaurant в Каире

Shogun Japanese Restaurant

О месте

Ресторан аутентичной японской кухни, интерьер которого выполнен в самурайском стиле.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

st. - Citystars, Omar Ibn El-Khattab, Cairo Governorate 11737
+20224800009
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Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 00:00
Вторник 16:00 - 00:00
Среда 16:00 - 00:00
Четверг 16:00 - 00:00
Пятница 16:00 - 00:00
Суббота 16:00 - 00:00
Воскресенье 16:00 - 00:00
Контакты
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