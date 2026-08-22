Shogun Japanese Restaurant в Каире
О месте
Ресторан аутентичной японской кухни, интерьер которого выполнен в самурайском стиле.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
st. - Citystars, Omar Ibn El-Khattab, Cairo Governorate 11737
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 00:00
Вторник 16:00 - 00:00
Среда 16:00 - 00:00
Четверг 16:00 - 00:00
Пятница 16:00 - 00:00
Суббота 16:00 - 00:00
Воскресенье 16:00 - 00:00