Buddha-Bar in Dubai
About
Asian-inspired restaurant and cocktail bar with stunning views of the marina. The menu includes sushi, sashimi and pan-Asian specialities as well as signature cocktails.
Features
Seating
Terrace
Live music
Table reservations
Wi-Fi
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Parking
Valet parking
Contacts
Grosvenor House - a Luxury Collection Hotel - Al Emreef St - Marsa Dubai - Dubai Marina - Dubai
Extra Info
HOURS
Monday18:00 - 00:00
Tuesday18:00 - 00:00
Wednesday18:00 - 00:00
Thursday18:00 - 00:00
Friday18:00 - 01:00
Saturday19:00 - 01:00