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Irish Museum of Modern Art in Dublin

Irish Museum of Modern Art

About

A leading cultural institution located in the historic building of the 17th-century Kilmainham Royal Hospital. The museum offers exhibitions of Irish and international artists, an extensive collection of contemporary art, as well as picturesque gardens for walks.

Contacts

Royal Hospital Kilmainham, Military Rd, Kilmainham, Dublin 8, D08 FW31
+35316129900

Extra Info

HOURS
Tuesday10:00 - 17:30
Wednesday11:30 - 17:30
Thursday10:00 - 17:30
Friday10:00 - 17:30
Saturday10:00 - 17:30
Sunday12:00 - 17:30