Irish Museum of Modern Art in Dublin
About
A leading cultural institution located in the historic building of the 17th-century Kilmainham Royal Hospital. The museum offers exhibitions of Irish and international artists, an extensive collection of contemporary art, as well as picturesque gardens for walks.
Contacts
Royal Hospital Kilmainham, Military Rd, Kilmainham, Dublin 8, D08 FW31
Extra Info
HOURS
Tuesday10:00 - 17:30
Wednesday11:30 - 17:30
Thursday10:00 - 17:30
Friday10:00 - 17:30
Saturday10:00 - 17:30
Sunday12:00 - 17:30