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Irish Museum of Modern Art в Дублине

Irish Museum of Modern Art

О месте

Ведущее культурное учреждение, расположенное в историческом здании Королевского госпиталя Килмейнхем XVII века. Музей предлагает выставки ирландских и зарубежных художников, обширную коллекцию современного искусства, а также живописные сады для прогулок.

Контакты

Royal Hospital Kilmainham, Military Rd, Kilmainham, Dublin 8, D08 FW31
+35316129900

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:30
Среда11:30 - 17:30
Четверг10:00 - 17:30
Пятница10:00 - 17:30
Суббота10:00 - 17:30
Воскресенье12:00 - 17:30
Контакты
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