We use cookies to improve your experience, personalize content, and analyze our traffic. By continuing to use the site, you agree to our Cookie Policy.

Profile
RU

Osteria di Passignano in Florence

Osteria di Passignano

About

A one-Michelin-starred restaurant in the Chianti Classico area near Florence, located in Badia a Passignano on the estate of Marchesi Antinori — Osteria di Passignano.

Features

Full bar
Table reservations
Quiet atmosphere
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Parking

Contacts

Via Passignano, 33, 50028 Badia A Passignano FI
+390558071278

Extra Info

HOURS
Tuesday12:15 - 21:15
Wednesday12:15 - 21:15
Thursday12:15 - 21:15
Friday12:15 - 21:15
Saturday12:15 - 21:15
Sunday12:15 - 21:15