Fiskebar in Geneva
About
A trendy restaurant specializing in fresh fish and seafood. Scandinavian cuisine in a minimalist setting. The menu features sashimi, tartares, and seasonal offerings.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Contacts
Quai du Mont-Blanc 11, 1201 Genève
Extra Info
HOURS
Wednesday12:00 - 21:30
Thursday12:00 - 21:30
Friday12:00 - 21:30
Saturday12:00 - 21:30