Fiskebar в Geneva
Модный ресторан, специализирующийся на свежей рыбе и морепродуктах. Скандинавская кухня в минималистичном интерьере. В меню — сашими, тартары и сезонные предложения.
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Quai du Mont-Blanc 11, 1201 Genève
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 21:30