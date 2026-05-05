Man Wah in Hong Kong
About
Michelin-starred Cantonese restaurant located on the 25th floor. The menu offers local and regional dishes. Panoramic harbour views and refined interiors create a unique dining experience.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Contacts
25/F, Mandarin Oriental Hong Kong, 5 Connaught Rd Central, Central
Extra Info
HOURS
Monday12:00 - 22:00
Tuesday12:00 - 22:00
Wednesday12:00 - 22:00
Thursday12:00 - 22:00
Friday12:00 - 22:00
Saturday 11:30 - 22:00
Sunday 11:30 - 22:00