Man Wah в Hong Kong

Man Wah

О месте

Ресторан кантонской кухни с мишленовской звездой, расположенный на 25 этаже. В меню местные и региональные блюда. Панорамные виды на бухту и изысканный интерьер создают уникальную атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг

Контакты

25/F, Mandarin Oriental Hong Kong, 5 Connaught Rd Central, Central
+85228254003
www.mandarinoriental.com/en/hong-kong/victoria-harbour/dine/man-wah?src=loc.yext.mohkg.ggl

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота 11:30 - 22:00
Воскресенье 11:30 - 22:00
