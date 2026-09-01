Sheldon Lake State Park & Environmental Learning Center in Houston
About
Общественный парк площадью около 2800 акров с озером на 1200 акров, расположенный в северо-восточной части округа Харрис, примерно в 15–20 милях от центра Хьюстона. Вход на территорию и участие в программах бесплатны.
Contacts
14140 Garrett Rd, Houston, TX 77044
Extra Info
HOURS
Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00