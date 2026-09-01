Sheldon Lake State Park & Environmental Learning Center в Houston
О месте
Общественный парк площадью около 2800 акров с озером на 1200 акров, расположенный в северо-восточной части округа Харрис, примерно в 15–20 милях от центра Хьюстона. Вход на территорию и участие в программах бесплатны.
Контакты
14140 Garrett Rd, Houston, TX 77044
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 08:00 - 17:00
Вторник 08:00 - 17:00
Среда 08:00 - 17:00
Четверг 08:00 - 17:00
Пятница 08:00 - 17:00
Суббота 08:00 - 17:00
Воскресенье 08:00 - 17:00