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Sheldon Lake State Park & Environmental Learning Center в Houston

Sheldon Lake State Park & Environmental Learning Center

О месте

Общественный парк площадью около 2800 акров с озером на 1200 акров, расположенный в северо-восточной части округа Харрис, примерно в 15–20 милях от центра Хьюстона. Вход на территорию и участие в программах бесплатны.

Контакты

14140 Garrett Rd, Houston, TX 77044
+12814562800
tpwd.texas.gov/state-parks/sheldon-lake

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 08:00 - 17:00
Вторник 08:00 - 17:00
Среда 08:00 - 17:00
Четверг 08:00 - 17:00
Пятница 08:00 - 17:00
Суббота 08:00 - 17:00
Воскресенье 08:00 - 17:00
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