Eleven Restaurant in Lisbon
About
A prestigious gourmet restaurant known for its exquisite Mediterranean cuisine, led by chef Joachim Koerper. Situated in a picturesque location, it offers modern interpretations of traditional recipes using local ingredients, providing panoramic views of the city.
Features
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Wine and beer
Full bar
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Contacts
Rua Marquês Fronteira Jardim Amália Rodrigues, Parque Eduardo VII, 1070-051 Lisboa
Extra Info
HOURS
Monday12:30 - 22:00
Tuesday12:30 - 22:00
Wednesday12:30 - 22:00
Thursday12:30 - 22:00
Friday12:30 - 22:00
Saturday12:30 - 22:00