Eleven Restaurant в Лиссабоне
О месте
Престижный ресторан высокой кухни, известный своей изысканной средиземноморской кухней, возглавляемый шеф-поваром Йоахимом Кёрпером. Расположенный в живописном месте, он предлагает современные интерпретации традиционных рецептов с использованием локальных ингредиентов, обеспечивая панорамные виды на город.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Rua Marquês Fronteira Jardim Amália Rodrigues, Parque Eduardo VII, 1070-051 Lisboa
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 22:00
Вторник12:30 - 22:00
Среда12:30 - 22:00
Четверг12:30 - 22:00
Пятница12:30 - 22:00
Суббота12:30 - 22:00