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Eleven Restaurant в Лиссабоне

Eleven Restaurant

О месте

Престижный ресторан высокой кухни, известный своей изысканной средиземноморской кухней, возглавляемый шеф-поваром Йоахимом Кёрпером. Расположенный в живописном месте, он предлагает современные интерпретации традиционных рецептов с использованием локальных ингредиентов, обеспечивая панорамные виды на город.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Rua Marquês Fronteira Jardim Amália Rodrigues, Parque Eduardo VII, 1070-051 Lisboa
+351213862211

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 22:00
Вторник12:30 - 22:00
Среда12:30 - 22:00
Четверг12:30 - 22:00
Пятница12:30 - 22:00
Суббота12:30 - 22:00
Контакты
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