Досуг и развлечения в Лиссабоне
Ресторан высокой кухни в Лиссабоне, возглавляемый известным шеф-поваром Марлен Виейра, первой женщиной в Португалии, получившей звезду Мишлен. Ресторан предлагает изысканные дегустационные меню (9 или 12 блюд), сочетающие португальские традиции с современными техниками. Расположен с видом на реку Тежу возле круизного терминала.
Высокорейтинговый бар и ресторан международной кухни, расположенный при отеле Torel Palace, предлагающий изысканные напитки, коктейли и качественную еду в уютной атмосфере. Посетители отмечают отличный вкус блюд, внимательный персонал и приятную атмосферу для отдыха.
Выдающаяся частная коллекция декоративно-прикладного искусства, размещенная в бывшем доме коллекционера Антониу Медейруша и Алмейды. Экспозиция из 25 залов включает фарфор, живопись, мебель и уникальные часы, отражая личные вкусы и атмосферу жизни Антониу и его жены.
Авторский ресторан шеф-повара Витора Адао, расположенный в историческом районе Граса в Лиссабоне(открыт в августе 2019 года). Заведение известно своей концепцией «любовного письма» к региону Траз-уш-Монтеш, предлагая дегустационные меню, основанные на местных продуктах, сильном характере и традициях.
Культовый коктейль-бар в Лиссабоне, открытый в 2004 году Дэвидом Палеторпом, известный своей уютной атмосферой, стильным интерьером с кожаными диванами и высоким качеством коктейлей. Заведение предлагает авторские напитки, частные мастер-классы по миксологии и работает как уютное место для встреч в центре города.
Популярное место на проспекте Avenida Duque de Loulé, которое сочетает атмосферу спортивного бара и уютного бистро. Заведение предлагает качественные блюда, коктейли и прямые трансляции спортивных событий на 8 HD-экранах, работая ежедневно.
Изысканный и уютный ресторан при отеле The Vintage Hotel & Spa в районе Принсипи-Реал, Лиссабон. Под руководством шеф-повара Жоао Силвы здесь подают классические блюда португальской комфортной еды из местных сезонных продуктов. Открыт ежедневно, предлагая гостям утонченную атмосферу и живописный патио.
Главная, исторически значимая площадь в центре Лиссабона, расположенная на берегу реки Тежу. Построенная после землетрясения 1755 года, она известна своей архитектурой XVIII века, желтыми зданиями с аркадами, триумфальной аркой Rua Augusta и открытым видом на воду, символизируя морское величие Португалии.
Величественная барочная церковь Святой Энграсии в Лиссабоне, ставшая местом погребения выдающихся деятелей страны. Здание знаменито своим огромным куполом, белым мраморным интерьером, террасой с панорамным видом на реку Тежу и район Алфама.
Экспозиция, открытая в 2022 году, размещена в укрепленном «золотом» хранилище и демонстрирует уникальные коллекции португальской короны: драгоценности, золотые изделия, монеты и серебро.
Современный гастрономический оазис, объединяющий эстетику «городского сада» с изысканной кухней фьюжн. Светлое пространство с панорамными окнами и обилием живой зелени предлагает уникальное меню, в котором португальские морепродукты и фермерское мясо встречаются с экзотическими восточными вкусами. Ресторан особенно ценится за безупречный сервис.
Музей Португалии, посвященный богатой морской истории страны. Коллекция насчитывает тысячи экспонатов, включая модели кораблей, навигационные приборы, старинные карты и королевские баркасы, отражая эпоху Великих географических открытий.