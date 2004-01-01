Cinco Lounge

Культовый коктейль-бар в Лиссабоне, открытый в 2004 году Дэвидом Палеторпом, известный своей уютной атмосферой, стильным интерьером с кожаными диванами и высоким качеством коктейлей. Заведение предлагает авторские напитки, частные мастер-классы по миксологии и работает как уютное место для встреч в центре города.