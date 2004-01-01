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Досуг и развлечения в Лиссабоне

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Marlene
Marlene

Ресторан высокой кухни в Лиссабоне, возглавляемый известным шеф-поваром Марлен Виейра, первой женщиной в Португалии, получившей звезду Мишлен. Ресторан предлагает изысканные дегустационные меню (9 или 12 блюд), сочетающие португальские традиции с современными техниками. Расположен с видом на реку Тежу возле круизного терминала.

Black Pavilion
Black Pavilion

Высокорейтинговый бар и ресторан международной кухни, расположенный при отеле Torel Palace, предлагающий изысканные напитки, коктейли и качественную еду в уютной атмосфере. Посетители отмечают отличный вкус блюд, внимательный персонал и приятную атмосферу для отдыха.

Museu Medeiros e Almeida
Museu Medeiros e Almeida

Выдающаяся частная коллекция декоративно-прикладного искусства, размещенная в бывшем доме коллекционера Антониу Медейруша и Алмейды. Экспозиция из 25 залов включает фарфор, живопись, мебель и уникальные часы, отражая личные вкусы и атмосферу жизни Антониу и его жены.

Plano
Plano

Авторский ресторан шеф-повара Витора Адао, расположенный в историческом районе Граса в Лиссабоне(открыт в августе 2019 года). Заведение известно своей концепцией «любовного письма» к региону Траз-уш-Монтеш, предлагая дегустационные меню, основанные на местных продуктах, сильном характере и традициях.

Cinco Lounge
Cinco Lounge

Культовый коктейль-бар в Лиссабоне, открытый в 2004 году Дэвидом Палеторпом, известный своей уютной атмосферой, стильным интерьером с кожаными диванами и высоким качеством коктейлей. Заведение предлагает авторские напитки, частные мастер-классы по миксологии и работает как уютное место для встреч в центре города.

The Lounge - Sports Bar and Bistro
The Lounge - Sports Bar and Bistro

Популярное место на проспекте Avenida Duque de Loulé, которое сочетает атмосферу спортивного бара и уютного бистро. Заведение предлагает качественные блюда, коктейли и прямые трансляции спортивных событий на 8 HD-экранах, работая ежедневно.

Blue Bistrot
Blue Bistrot

Изысканный и уютный ресторан при отеле The Vintage Hotel & Spa в районе Принсипи-Реал, Лиссабон. Под руководством шеф-повара Жоао Силвы здесь подают классические блюда португальской комфортной еды из местных сезонных продуктов. Открыт ежедневно, предлагая гостям утонченную атмосферу и живописный патио.

Commerce Square
Commerce Square

Главная, исторически значимая площадь в центре Лиссабона, расположенная на берегу реки Тежу. Построенная после землетрясения 1755 года, она известна своей архитектурой XVIII века, желтыми зданиями с аркадами, триумфальной аркой Rua Augusta и открытым видом на воду, символизируя морское величие Португалии.

The National Pantheon
The National Pantheon

Величественная барочная церковь Святой Энграсии в Лиссабоне, ставшая местом погребения выдающихся деятелей страны. Здание знаменито своим огромным куполом, белым мраморным интерьером, террасой с панорамным видом на реку Тежу и район Алфама.

Museu do Tesouro Real
Museu do Tesouro Real

Экспозиция, открытая в 2022 году, размещена в укрепленном «золотом» хранилище и демонстрирует уникальные коллекции португальской короны: драгоценности, золотые изделия, монеты и серебро.

Terrace Restaurant
Terrace Restaurant

Современный гастрономический оазис, объединяющий эстетику «городского сада» с изысканной кухней фьюжн. Светлое пространство с панорамными окнами и обилием живой зелени предлагает уникальное меню, в котором португальские морепродукты и фермерское мясо встречаются с экзотическими восточными вкусами. Ресторан особенно ценится за безупречный сервис.

Museu de Marinha
Museu de Marinha

Музей Португалии, посвященный богатой морской истории страны. Коллекция насчитывает тысячи экспонатов, включая модели кораблей, навигационные приборы, старинные карты и королевские баркасы, отражая эпоху Великих географических открытий.

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