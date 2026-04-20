The Social in London
A bar created by Heavenly Records with cozy booths and live music. Music lovers and lovers of cozy, atmospheric bars gather here.
Живая музыка
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
5 Little Portland St, London W1W 7JD
HOURS
Monday 17:00 - 00:00
Tuesday 17:00 - 00:00
Wednesday 17:00 - 00:00
Thursday 17:00 - 01:00
Friday 17:00 - 03:00
Saturday 18:00 - 01:00