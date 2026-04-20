The Social в London
О месте
Бар, созданный Heavenly Records, с уютными кабинками и живой музыкой. Здесь собираются любители музыки и уютных атмосферных баров.
Особенности
Живая музыка
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Контакты
5 Little Portland St, London W1W 7JD
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 00:00
Вторник 17:00 - 00:00
Среда 17:00 - 00:00
Четверг 17:00 - 01:00
Пятница 17:00 - 03:00
Суббота 18:00 - 01:00