Élephante in Los Angeles
About
This trendy Santa Monica rooftop restaurant offers a Mediterranean-inspired menu with a beachy, laid-back vibe. Dishes include wood-fired pizzas, plates of pasta and seafood, paired with stunning ocean views and chic decor. Cuisine: Mediterranean
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Contacts
1332 2nd St Rooftop, Santa Monica, CA 90401
Extra Info
HOURS
Monday10:00 - 00:00
Tuesday10:00 - 00:00
Wednesday10:00 - 00:00
Thursday10:00 - 00:00
Friday09:00 - 00:00
Saturday09:00 - 00:00
Sunday09:00 - 00:00