Felix Trattoria in Los Angeles
Located in Venice, Felix Trattoria serves handmade Italian kinds of pasta in an intimate and comfortable atmosphere. The chef combines traditional Italian techniques with fresh California ingredients, resulting in an authentic and innovative dining experience. Cuisine: Italian
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
1023 Abbot Kinney Blvd, Venice, CA 90291
HOURS
Monday17:00 - 21:00
Tuesday17:00 - 21:00
Wednesday17:00 - 21:00
Thursday17:00 - 21:30
Friday17:00 - 21:30
Saturday17:00 - 21:30
Sunday17:00 - 21:00