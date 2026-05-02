Felix Trattoria в Los Angeles
О месте
Траттория Felix предлагает итальянскую пасту ручной работы в интимной и уютной атмосфере. Шеф-повар сочетает традиционные итальянские техники со свежими калифорнийскими ингредиентами, в результате чего получается аутентичный и инновационный гастрономический опыт. Кухня: итальянская
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
1023 Abbot Kinney Blvd, Venice, CA 90291
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 21:00
Вторник17:00 - 21:00
Среда17:00 - 21:00
Четверг17:00 - 21:30
Пятница17:00 - 21:30
Суббота17:00 - 21:30
Воскресенье17:00 - 21:00