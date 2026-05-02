Nobu Malibu in Los Angeles
About
An iconic seaside restaurant, Nobu Malibu blends Japanese and Peruvian influences under the direction of celebrity chef Nobu Matsuhisa. With stunning ocean views and elegant interiors, this hotspot offers world-class sushi and signature dishes like black cod with miso. Cuisine: Japanese-Peruvian
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Contacts
22706 Pacific Coast Hwy, Malibu, CA 90265
Extra Info
HOURS
Monday12:00 - 22:00
Tuesday12:00 - 22:00
Wednesday12:00 - 22:00
Thursday12:00 - 22:00
Friday12:00 - 23:00
Saturday12:00 - 23:00
Sunday12:00 - 22:00