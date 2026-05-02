Nobu Malibu в Los Angeles
О месте
Культовый ресторан на берегу моря Nobu Malibu сочетает в себе японское и перуанское влияние под руководством знаменитого шеф-повара Нобу Мацухисы. В этом ресторане с потрясающим видом на океан и элегантным интерьером подают суши мирового класса и фирменные блюда, такие как черная треска с мисо. Кухня: Японско-перуанская
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Контакты
22706 Pacific Coast Hwy, Malibu, CA 90265
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 22:00