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The Sumaya Museum in Mexico City

The Sumaya Museum

About

The famous private art museum, founded by billionaire Carlos Slim and named after his late wife. The building attracts attention with its futuristic design, and inside it houses more than 66,000 works of art, including works by world masters.

Contacts

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX
+525511039800

Extra Info

HOURS
Monday10:30 - 18:30
Tuesday10:30 - 18:30
Wednesday10:30 - 18:30
Thursday10:30 - 18:30
Friday10:30 - 18:30
Saturday10:30 - 18:30
Sunday10:30 - 18:30