The Sumaya Museum in Mexico City
About
The famous private art museum, founded by billionaire Carlos Slim and named after his late wife. The building attracts attention with its futuristic design, and inside it houses more than 66,000 works of art, including works by world masters.
Contacts
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX
Extra Info
HOURS
Monday10:30 - 18:30
Tuesday10:30 - 18:30
Wednesday10:30 - 18:30
Thursday10:30 - 18:30
Friday10:30 - 18:30
Saturday10:30 - 18:30
Sunday10:30 - 18:30