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The Sumaya Museum в Мехико

The Sumaya Museum

О месте

Знаменитый частный музей искусства, основанный миллиардером Карлосом Слимом и названный в честь его покойной жены. Здание привлекает внимание футуристическим дизайном, а внутри хранит более 66 000 произведений искусства, включая работы мировых мастеров.

Контакты

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX
+525511039800

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 18:30
Вторник10:30 - 18:30
Среда10:30 - 18:30
Четверг10:30 - 18:30
Пятница10:30 - 18:30
Суббота10:30 - 18:30
Воскресенье10:30 - 18:30
Контакты
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