The Sumaya Museum в Мехико
О месте
Знаменитый частный музей искусства, основанный миллиардером Карлосом Слимом и названный в честь его покойной жены. Здание привлекает внимание футуристическим дизайном, а внутри хранит более 66 000 произведений искусства, включая работы мировых мастеров.
Контакты
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 18:30
Вторник10:30 - 18:30
Среда10:30 - 18:30
Четверг10:30 - 18:30
Пятница10:30 - 18:30
Суббота10:30 - 18:30
Воскресенье10:30 - 18:30