Marea Seafood & Beverage in Milan
About
Milanese seafood and drinks restaurant. The menu features fresh seafood, pasta and dishes inspired by Mediterranean cuisine.
Features
Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Full bar
Vegetarian dishes
Quiet atmosphere
Wi-Fi
Table reservations
Parking
Contacts
Via Papa Gregorio XIV, 16, 20123 Milano MI
Extra Info
HOURS
Monday18:00 - 00:00
Tuesday18:00 - 00:00
Wednesday18:00 - 00:00
Thursday18:00 - 00:00
Friday18:00 - 00:00
Saturday18:00 - 00:00