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Marea Seafood & Beverage in Milan

Marea Seafood & Beverage

About

Milanese seafood and drinks restaurant. The menu features fresh seafood, pasta and dishes inspired by Mediterranean cuisine.

Features

Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Full bar
Vegetarian dishes
Quiet atmosphere
Wi-Fi
Table reservations
Parking

Contacts

Via Papa Gregorio XIV, 16, 20123 Milano MI
+390284570315

Extra Info

HOURS
Monday18:00 - 00:00
Tuesday18:00 - 00:00
Wednesday18:00 - 00:00
Thursday18:00 - 00:00
Friday18:00 - 00:00
Saturday18:00 - 00:00