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Marea Seafood & Beverage в Милане

Marea Seafood & Beverage

О месте

Миланский ресторан морепродуктов и напитков. В меню — свежие морепродукты, паста и блюда, вдохновленные средиземноморской кухней.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Via Papa Gregorio XIV, 16, 20123 Milano MI
+390284570315

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00
Контакты
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