Phuket

Милана

About

Помогаю людям выстраивать личный бренд, продавать себя и свои услуги, выстраивать сильную систему продаж, воронок, прогревов. Моя задача сделать так, чтобы в вас и ваш продукт влюблялись и возвращались всегда. Увлекаюсь изучением работы мозга+тела+подсознания, потому что это самый короткий путь, который опережает любую психотерапию, врачебную историю и тд. Мне 18 лет, я из Сибири, и хочу встретить мужчину, с которым вместе будем делать жизнь друг друга лучше, построим семью и нашу общую империю❤️