Dinner in the Sky Phuket in Phuket
About
A unique sky dining experience on Karon Beach, Dinner in the Sky Phuket lifts guests 50 meters into the air on a suspended table, offering dinner with breathtaking views of the Andaman Sea and sunset.
Features
Живая музыка
Терраса
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Contacts
487 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100
Extra Info
HOURS
Monday 10:00 - 22:00
Tuesday 10:00 - 22:00
Wednesday 10:00 - 22:00
Thursday 10:00 - 22:00
Friday 10:00 - 22:00
Saturday 10:00 - 22:00
Sunday 10:00 - 22:00