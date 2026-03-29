Ray's Bar в Abu Dhabi

Ray's Bar

О месте

Стильный коктейльный бар на 62-м этаже Conrad Abu Dhabi Etihad Towers в Абу-Даби. Он известен потрясающими панорамными видами на город и Персидский залив, живой музыкой и расслабленной атмосферой, идеальной для свиданий или встреч с друзьями.

Особенности

Живая музыка
Посадочные места
Бронирование столов
Wi-Fi
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Level 62 King Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud St - Al Bateen - W32 - Abu Dhabi
+97128115666
www.hilton.com/en/hotels/auhetci-conrad-abu-dhabi-etihad-towers/dining/rays-bar

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 01:00
