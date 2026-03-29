Brasserie Fouquet's в Abu Dhabi
О месте
Расположенный в культовом музее Лувр Абу-Даби на острове Саадият, ресторан Brasserie Fouquet's предлагает изысканное путешествие в мир парижской элегантности. Под руководством шеф-повара с тремя звездами Мишлен Пьера Ганьера здесь переосмысляют классические французские блюда, а панорамная терраса открывает захватывающий вид на Аравийский залив.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Saadiyat - 1 street - Al Saadiyat Island - Cultural District - Abu Dhabi
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 23:00
Пятница 12:00 - 23:30
Суббота 12:00 - 23:30