Li Jiang в Abu Dhabi
О месте
Ресторан изысканной юго-восточной кухни, расположившийся в отеле Ritz-Carlton с панорамным видом на Большой канал и мечеть шейха Зайда. Его просторная терраса, утопающая в оливковых рощах, создает атмосферу уединенного курорта, где можно наслаждаться блюдами вок-кухни, нежнейшими дим-самами и пряной сычуаньской вырезкой ягненка.
Особенности
Вегетарианские блюда
Терраса
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal - Abu Dhabi
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 23:00
Вторник 17:00 - 23:00
Среда 17:00 - 23:00
Четверг 17:00 - 23:00
Пятница 17:00 - 23:00
Суббота 17:00 - 23:00
Воскресенье 17:00 - 23:00