Coya в Abu Dhabi
Яркий ресторан перуанской кухни в отеле Four Seasons на острове Аль-Мария, где латиноамериканские традиции встречаются с японскими, китайскими и испанскими нотками.
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Four Seasons Hotel, The Galleria - Abu Dhabi
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 23:30
Вторник 12:00 - 23:30
Среда 12:00 - 23:30
Четверг 12:00 - 23:30
Пятница12:30 - 00:15
Суббота12:30 - 00:15
Воскресенье12:30 - 23:00