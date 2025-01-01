Bar The Tailor в Амстердаме
О месте
Лучший классический отельный бар Амстердама 2025 года. Концепция вдохновлена портным — основателем отеля: интерьер с шёлком и пуговицами, напитки по «типам тканей». Авторские коктейли от местных миксологов, кожаные кресла, летняя терраса, изысканные закуски.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Dam 9, 1012 HH Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 01:00
Суббота17:00 - 01:00
Воскресенье17:00 - 01:00