Duke Of Tokyo в Амстердаме
О месте
Популярный караоке-бар и коктейль-лаунж, оформленный в стиле неоновых улиц Токио. Заведение предлагает приватные комнаты для пения, премиальные коктейли, сакэ и DJ-сеты по четвергам, пятницам и субботам. Это место отлично подходит для тематического вечернего отдыха.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Reguliersdwarsstraat 37, 1017 BK Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 03:00
Суббота12:30 - 03:00
Воскресенье14:00 - 01:00