Duke Of Tokyo в Амстердаме

О месте

Популярный караоке-бар и коктейль-лаунж, оформленный в стиле неоновых улиц Токио. Заведение предлагает приватные комнаты для пения, премиальные коктейли, сакэ и DJ-сеты по четвергам, пятницам и субботам. Это место отлично подходит для тематического вечернего отдыха.