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Duke Of Tokyo в Амстердаме

Duke Of Tokyo

О месте

Популярный караоке-бар и коктейль-лаунж, оформленный в стиле неоновых улиц Токио. Заведение предлагает приватные комнаты для пения, премиальные коктейли, сакэ и DJ-сеты по четвергам, пятницам и субботам. Это место отлично подходит для тематического вечернего отдыха.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Reguliersdwarsstraat 37, 1017 BK Amsterdam
+31207779332

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 03:00
Суббота12:30 - 03:00
Воскресенье14:00 - 01:00
Контакты
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