The Tequila Club в Амстердаме
О месте
Эксклюзивный ночной клуб и коктейль-бар, расположенный в центре города рядом с площадью Лейдсеплейн. Заведение сочетает в себе атмосферу изысканного лаунджа и энергичного ночного клуба с акцентом на премиальные напитки на основе текилы.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
DJ сеты
Контакты
Korte Leidsedwarsstraat 28, 1017 RC Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда22:00 - 04:00
Четверг22:00 - 04:00
Пятница20:00 - 05:00
Суббота20:00 - 05:00
Воскресенье21:00 - 03:00