The Tequila Club в Амстердаме

О месте

Эксклюзивный ночной клуб и коктейль-бар, расположенный в центре города рядом с площадью Лейдсеплейн. Заведение сочетает в себе атмосферу изысканного лаунджа и энергичного ночного клуба с акцентом на премиальные напитки на основе текилы.