Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

The Tequila Club в Амстердаме

The Tequila Club

О месте

Эксклюзивный ночной клуб и коктейль-бар, расположенный в центре города рядом с площадью Лейдсеплейн. Заведение сочетает в себе атмосферу изысканного лаунджа и энергичного ночного клуба с акцентом на премиальные напитки на основе текилы.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
DJ сеты

Контакты

Korte Leidsedwarsstraat 28, 1017 RC Amsterdam
+31611878439

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда22:00 - 04:00
Четверг22:00 - 04:00
Пятница20:00 - 05:00
Суббота20:00 - 05:00
Воскресенье21:00 - 03:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM