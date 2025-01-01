LuminAir в Амстердаме
О месте
Стильный бар на крыше отеля, предлагающий панорамные виды на центр Амстердама. Заведение отличается уникальным «облачным» дизайном, меняющим цвет, интернациональной кухней, коктейлями и живой музыкой, будучи признанным лучшим бар-отелем 2025 года.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Контакты
Oosterdoksstraat 4, Level 11, 1011 DK Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 03:00
Суббота12:00 - 03:00
Воскресенье12:00 - 00:00