Belly Of The Beast в Амстердаме
О месте
Иммерсивный коктейль-бар. Концепция переносит гостей из светлого «пляжного» входа в темные, загадочные «глубины моря», предлагая креативные коктейли и закуски в тематической, атмосферной обстановке.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Singel 460, 1017 AW Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 03:00
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг17:00 - 04:00
Пятница17:00 - 04:00
Суббота17:00 - 04:00
Воскресенье18:00 - 03:00