Skybar Malabar в Амстердаме
О месте
Предлагает панорамный вид на реку Эй (IJ) и город. Бар отличается расслабленной, но «огненной» атмосферой, специализируясь на азиатских закусках и экзотических коктейлях дальневосточной тематики.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Javakade 766, 1019 SH Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00