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Skybar Malabar в Амстердаме

Skybar Malabar

О месте

Предлагает панорамный вид на реку Эй (IJ) и город. Бар отличается расслабленной, но «огненной» атмосферой, специализируясь на азиатских закусках и экзотических коктейлях дальневосточной тематики.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Javakade 766, 1019 SH Amsterdam
+31202360000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00
Контакты
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