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CIMA Rooftop Bar в Амстердаме

CIMA Rooftop Bar

О месте

Стильный бар на крыше с панорамными видами, в мексиканских оттенках. Заведение славится авторскими коктейлями, уличной едой (такос) и танцевальной музыкой по вечерам. Это место идеально подходящее для встреч заката на просторной террасе.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Hekelveld 10, 1012 SN Amsterdam
+31205512042

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник17:00 - 23:00
Среда16:00 - 23:00
Четверг16:00 - 23:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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