CIMA Rooftop Bar в Амстердаме
О месте
Стильный бар на крыше с панорамными видами, в мексиканских оттенках. Заведение славится авторскими коктейлями, уличной едой (такос) и танцевальной музыкой по вечерам. Это место идеально подходящее для встреч заката на просторной террасе.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Hekelveld 10, 1012 SN Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник17:00 - 23:00
Среда16:00 - 23:00
Четверг16:00 - 23:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 23:00