Vermeers Wijnkamer в Амстердаме

О месте

Уютный винный бар, расположенный в историческом центре Амстердама. Заведение предлагает камерную атмосферу, широкий выбор вин и закусок, подходящее для отдыха в районе Квартала красных фонарей. Это место ориентировано на любителей вина и ценителей спокойного времяпрепровождения в оживленной части города.