Vermeers Wijnkamer в Амстердаме
О месте
Уютный винный бар, расположенный в историческом центре Амстердама. Заведение предлагает камерную атмосферу, широкий выбор вин и закусок, подходящее для отдыха в районе Квартала красных фонарей. Это место ориентировано на любителей вина и ценителей спокойного времяпрепровождения в оживленной части города.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Zeedijk 11, 1012 AN Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00
Воскресенье16:00 - 00:00