Specht Bar & Lounge в Амстердаме
О месте
Заведение, которое предлагает стильную обстановку для отдыха. Бар ориентирован на качественный сервис, коктейли и непринужденную атмосферу, подходящую для вечернего времяпрепровождения в центре города.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Kattengat 1, 1012 SZ Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 00:00
Суббота10:00 - 00:00
Воскресенье10:00 - 00:00