World Museum в Амстердаме
О месте
История одного из известнейших этнографических собраний Европы (Музея тропиков) уходит корнями в 1871 год, когда в Харлеме открылась выставка о жизни коренных народов голландских колоний. В начале XX века для растущей коллекции построили просторное здание в Амстердаме. Ныне в его фондах — более 175 тысяч артефактов: от каменных рубил с Явы до 360-летней японской статуи.
Контакты
Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00