World Museum в Амстердаме

О месте

История одного из известнейших этнографических собраний Европы (Музея тропиков) уходит корнями в 1871 год, когда в Харлеме открылась выставка о жизни коренных народов голландских колоний. В начале XX века для растущей коллекции построили просторное здание в Амстердаме. Ныне в его фондах — более 175 тысяч артефактов: от каменных рубил с Явы до 360-летней японской статуи.