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World Museum в Амстердаме

World Museum

О месте

История одного из известнейших этнографических собраний Европы (Музея тропиков) уходит корнями в 1871 год, когда в Харлеме открылась выставка о жизни коренных народов голландских колоний. В начале XX века для растущей коллекции построили просторное здание в Амстердаме. Ныне в его фондах — более 175 тысяч артефактов: от каменных рубил с Явы до 360-летней японской статуи.

Контакты

Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam
+31880042800

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
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